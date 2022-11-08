Развернуло на 360 градусов по встречке. «Голливудская» авария произошла на мосту в Новосибирске

ДТП попало на запись видеорегистратора одного автомобиля. Его опубликовали в группе АСТ-54.
На нем видно, как тягач Mercedes-Benz по непонятным причинам решил резко вырулить в левую сторону. Судя по всему, он не успел затормозить и решил уйти от столкновения с впереди стоящими машинами.
Но это ему все равно не удалось — на встречной полосе он столкнулся с Lada Granta.
О пострадавших не сообщается.
Комментаторы отметили, что в этом месте автомобилисты тормозят из-за срезанного дорожниками приличного куска асфальта.
Ранее два грузовика жестко столкнулись на трассе Барнаул — Новосибирск.