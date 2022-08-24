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Происшествия

Ребенка насмерть придавило горкой на детской площадке в Подмосковье

Мальчик погиб на детской площадке в Подмосковье 22 августа. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Московской области.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Трагедия случилась в поселке Деденево Дмитровского городского округа. В ведомстве уточнили, что смерть 10-летнего ребенка наступила в результате опрокидывания на него конструкции горки.

Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры.

Напомним, в Кемеровской области возбудили уголовное дело после обнаружения тела малолетнего мальчика с признаками удара электрическим током.

Ранее сообщалось, что следственные органы проводят расследование по факту гибели 17-летней девушки на аттракционе в Орле.

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