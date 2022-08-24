Ребенка насмерть придавило горкой на детской площадке в Подмосковье

Трагедия случилась в поселке Деденево Дмитровского городского округа. В ведомстве уточнили, что смерть 10-летнего ребенка наступила в результате опрокидывания на него конструкции горки.
Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры.
Напомним, в Кемеровской области возбудили уголовное дело после обнаружения тела малолетнего мальчика с признаками удара электрическим током.
Ранее сообщалось, что следственные органы проводят расследование по факту гибели 17-летней девушки на аттракционе в Орле.