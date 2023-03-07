7 марта
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Происшествия

Ребенок остался дома один, запутался в бельевой веревке и умер

Четырехлетний ребенок из села Урик Иркутской области умер 3 марта, запутавшись в бельевой веревке, сообщает «Рен-ТВ».

Ребенок, дети, ребенок играет.
Ребенок, дети, ребенок играет.
unsplash.com.

Малыш остался дома один и смотрел мультики на ноутбуке.

Источник сообщил, что в комнате была натянута бельевая веревка, конец которой свисал на стене.

Возможно, ребенок запутался в веревке во время игры и передавил себе сонную артерию.

Тело обнаружил 12-летний брат мальчика.

Следственный комитет Иркутского района возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Назначили судмедэкспертизу, допрашивают свидетелей и выясняют условия жизни и воспитания. Известно, что семья умершего малыша многодетная.

Ранее мертвого младенца нашли в мусорном баке в Сибири.

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