Ребенок остался дома один, запутался в бельевой веревке и умер

Малыш остался дома один и смотрел мультики на ноутбуке.
Источник сообщил, что в комнате была натянута бельевая веревка, конец которой свисал на стене.
Возможно, ребенок запутался в веревке во время игры и передавил себе сонную артерию.
Тело обнаружил 12-летний брат мальчика.
Следственный комитет Иркутского района возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Назначили судмедэкспертизу, допрашивают свидетелей и выясняют условия жизни и воспитания. Известно, что семья умершего малыша многодетная.
Ранее мертвого младенца нашли в мусорном баке в Сибири.