Ребенок утонул в барнаульском ковше

Мальчику было 12−14 лет, говорит свидетельница в группе «Инцидент Барнаул».
Также утверждается, что мальчик хотел переплыть водоем, но ему не хватило сил.
В СК проводят доследственную проверку.
Ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели троих несовершеннолетних. В Рубцовске утонули две девочки 8 и 10 лет и 16-летний подросток.
5 июля на Бии в районе села Малоенисейское утонул 4-хлетний малыш.
Ране на берегу Бии обнаружили тело 13-летней девочки, которая с одноклассниками пришла купаться.
1 июля на придомовой территории (Бийский район) в бассейне на глубине более одного метра 30 см обнаружено тело 12-летнего мальчика.
3 июля 15-летний подросток, купаясь с другом на заводи реки Штабка в поселке Комсомольский, утонул на середине водоема.