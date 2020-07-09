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Происшествия

Ребенок утонул в барнаульском ковше

Вечером 7 июля в Барнауле в районе ковша утонул ребенок, сообщили очевидцы. Следователи выясняют обстоятельства случивашегося.

Водоем.
Водоем.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Мальчику было 12−14 лет, говорит свидетельница в группе «Инцидент Барнаул».

Также утверждается, что мальчик хотел переплыть водоем, но ему не хватило сил.

В СК проводят доследственную проверку.

Ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели троих несовершеннолетних. В Рубцовске утонули две девочки 8 и 10 лет и 16-летний подросток.

5 июля на Бии в районе села Малоенисейское утонул 4-хлетний малыш.

Ране на берегу Бии обнаружили тело 13-летней девочки, которая с одноклассниками пришла купаться.

1 июля на придомовой территории (Бийский район) в бассейне на глубине более одного метра 30 см обнаружено тело 12-летнего мальчика.

3 июля 15-летний подросток, купаясь с другом на заводи реки Штабка в поселке Комсомольский, утонул на середине водоема.

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