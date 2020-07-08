Стало известно, как утонули сразу трое детей в Алтайском крае

Напомним, трагедия произошла 7 июля в Рубцовске. В службу спасения позвонил местный житель, который рассказал, что в районе подвесного моста пропали дети.

Выяснилось, что на реку Алей пошли четверо детей — все они находились под опекой.

По факту гибели двух девочек 8 и 10 лет, а также 16-летнего подростка, возбудили уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности двум или более лицам».

«В вечернее время четверо несовершеннолетних детей, находящихся под опекой, пошли купаться на реку без присмотра взрослых. В какой-то момент две девочки и мальчик скрылись под водой. Тела двух детей обнаружены, а 8-летняя девочка до сих пор не найдена», — рассказали в ведомстве.

В региональной прокуратуре уточнили, что дети решили перейти реку вброд, в итоге троих унесло течением.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства. Кроме того, оценят ответственных за профилактику безнадзорности «на предмет недопущения нахождения несовершеннолетних в местах опасных для жизни и здоровья».

В СК обратились к взрослым с просьбой не оставлять детей вблизи водоемов.

Стоит отметить, что только за прошедшую неделю в Алтайском крае произошло четыре несчастных случая с детьми на воде, а с начала купального сезона — 14. Плюс еще трое детей — в Рубцовске.