Ребенок в Сибири заразился опасным паразитом, когда ел шашлык

Первый случай заболевания трихинеллезом за последние три года зарегистрировали в Бирилюсском районе. Паразитарное заболевание обнаружили у 7-летнего ребенка.
Родители рассказали, что накануне ребенок ел шашлык из свинины, через который и произошло заражение. Мясо было куплено на стихийном рынке у неизвестного продавца. Есть вероятность, что продукт не проходил ветеринарно-санитарную экспертизу.
В последний раз в Красноярском крае заболевание обнаружили три года назад у жителя Богучанского района - он съел мясо диких животных.
"Трихинелез — одно из наиболее опасных паразитарных заболеваний. Важнейшее правило его профилактики — приобретать мясо и мясные продукты только в специально отведенных для продажи местах, после ветеринарно-санитарной экспертизы", - сообщают в Роспотребнадзоре.