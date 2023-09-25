Религиозную семью из Томской области подозревают в истязаниях шестилетней приемной дочери

Почти месяц назад, 30 августа, в реанимацию попала шестилетняя девочка из села Могочино Томской области, передает Mash Siberia.

По словам соседей, в село семья переехала из Новосибирска. Они воспитывают двух своих детей и пять усыновленных.

Отмечается, что после того как девочка попала в реанимацию, семью начали проверять. Никаких ран и повреждений у усыновленных детей не нашли. Однако их все-равно забрала опека.

Местные жители замечали, что семья ведет себя очень скрытно.

По первой версии родителей ребенок упал с лестницы, потом же они начали утверждать, что девочка поскользнулась в ванной.

Возбуждено уголовное дело.

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