Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 ноября -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Ревнивец зарезал воспитательницу детсада и попытался скрыться, но его догнал физрук

В Башкирии мужчина ворвался в здание детского сада и ножом убил свою бывшую супругу, сообщает республиканский СК.

Кровь. Нож. Убийство
Кровь. Нож. Убийство
СС0

Инцидент произошел днем 17 ноября в селе Старые Киешки. 49-летний пьяный мужчина пришел в детсад, где работает воспитателем его бывшая 47-летняя жена.

«На почве ревности нанес не менее трех ударов ножом, после чего попытался скрыться с места происшествия, однако, был задержан учителем физкультуры местной школы, находящейся в одном здании с детским садом», — рассказали в ведомстве.

Ученики школы и воспитанники детсада в этот момент находились в других помещениях и не видели нападения. Женщина скончалась в машине скорой помощи.

Ревнивца обвинили в убийстве, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие намерено заключить его под стражу.

Ранее в Алтайского крае мужчина зарезал жену после 20 лет брака — он вонзил ей в грудь нож из-за очередного конфликта.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость