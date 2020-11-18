Ревнивец зарезал воспитательницу детсада и попытался скрыться, но его догнал физрук

В Башкирии мужчина ворвался в здание детского сада и ножом убил свою бывшую супругу, сообщает республиканский СК.

Инцидент произошел днем 17 ноября в селе Старые Киешки. 49-летний пьяный мужчина пришел в детсад, где работает воспитателем его бывшая 47-летняя жена.

«На почве ревности нанес не менее трех ударов ножом, после чего попытался скрыться с места происшествия, однако, был задержан учителем физкультуры местной школы, находящейся в одном здании с детским садом», — рассказали в ведомстве.

Ученики школы и воспитанники детсада в этот момент находились в других помещениях и не видели нападения. Женщина скончалась в машине скорой помощи.

Ревнивца обвинили в убийстве, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие намерено заключить его под стражу.

Ранее в Алтайского крае мужчина зарезал жену после 20 лет брака — он вонзил ей в грудь нож из-за очередного конфликта.