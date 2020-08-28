Житель Алтайского края зарезал жену после 20 лет брака

45-летний житель Новоалтайска пойдет под суд за убийство бывшей супруги. Он вонзил ей в грудь нож после очередного конфликта, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

В браке жители Новоалтайска были вместе около 20 лет, воспитывали троих детей. После того, как мужчина потерял работу, он начал пить, бить жену и детей, имел за это судимости.

В 2018 году женщина развелась с супругом и ушла, забрав детей. Но бывший муж не оставлял ее в покое.

В мае 2020 года он пришел к ее дому, началась ссора, итогом которого стало ножевое ранение. Мужчина повалил бывшую жену на землю и нанес удар в грудь.

От полученной травмы женщина скончалась.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал и в содеянном раскаивался, утверждая, что не хотел смерти любимой женщины», — добавили в СК.

Дело передали в суд.

Ранее в одной из квартир Славгорода убили двух человек — 34-летнего мужчину и 40-летнюю женщину.