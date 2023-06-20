Рейс-катастрофа: суд вынес вердикт пилоту сгороевшего в Шереметьево Sukhoi Superjet. Видео

Поставлена точка в судебном разбирательстве по поводу действий командира Sukhoi Superjet. Борт "Аэрофлота" сгорел при посадке в аэропорту Шереметьево.

При жесткой посадке с последующим пожаром погиб 41 человек из 78 находившихся в салоне. Еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Суд приговорил к 6 годам колонии-поселения командира экипажа Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова, пишет bfm.ru.

Что произошло

Вечером 5 мая 2019 года выполнялся рейс Москва - Мурманск. Однако в самолет попала молния и пилот перешел на ручное управление. Командир принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Самолет при жесткой посадке загорелся и разрушился, погибли 40 пассажиров и один член экипажа.

Версия следствия

Самолет дважды отскочил от взлетно-посадочной полосы. Это вызвало запредельные перегрузки лайнера, разрушение самолета и его систем, пожар и гибель людей.

Защита

По версии защиты, пожар произошел из-за технических неполадок и конструктивных недостатков, в частности из-за неправильно сконструированной стойки шасси, которая подломилась (а должна была сложиться). В результате она пробила топливный бак, что вызвало пожар.

ЧП с Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Стоп-кадр YouTube.

Пассажиры лежали друг на друге

В 2020 году президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов обратил внимание на то, что погибшие пассажиры находились в салоне в странном положении — они лежали друг на друге на границе салона экономкласса и бизнес-класса.

Возможно, считает он, люди пытались спастись от огня, идущего сзади, который попал в салон, потому что по какой-то причине во время движения самолета открылась задняя дверь.

Это мог сделать бортпроводник, не заметивший черного дыма снаружи, либо дверь открылась сама. В этом случае возникают вопросы к конструкции самолета и к тем, кто его делал, предполагает Дельдюжев.

На сгоревшем SSJ-100 вместо положенных четырех бортпроводников было три, и из-за этого, возможно, не уследили за стюардом в хвостовой части. Он мог открыть по своей инициативе заднюю дверь самолета.

Очевидец

Лайнер горел настолько быстро, что людей было практически невозможно спасти, рассказывал один из пассажиров: «Стекла в моем ряду расплавились еще до остановки борта».