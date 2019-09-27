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Происшествия

Режиссер рассказал подробности дебоша Максима Аверина на рейсе из Барнаула

Режиссер Мирослав Малич удивился, что артист Максим Аверин устроил дебош во время полета из Барнаула в Москву. Зачинщиком был директор актера Николай Коренев, пишет «Рен ТВ2.

Максим Аверин.
Максим Аверин.
altairegion22.ru.

Актер возвращался в Москву из Барнаула. Во время полета его директор Николай Коренев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял бортпроводников и не реагировал на замечания с их стороны. В конфликте поучаствовал и сам артист.

По словам Малича, он удивлен произошедшей ситуацией. В этот раз он не поехал с труппой на выступление, так как был занят делами в Санкт-Петербурге.

«Для меня это удивление. Я не знаю, что могло произойти», — сказал Малич. Он назвал Аверина «добрым, скромным и неконфликтным парнем» и предположил, что на борту могло произойти «что-то возмутительное».

Мирослав Малич — режиссер лирической комедии «Там же, тогда же», которую поставили в Алтайском музыкальном театре с участием Максима Аверина.

Известного актера оштрафовали на 500 рублей за хулиганство.

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