27 марта
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Происшествия

Ритуальный бизнес: медик и похоронный агент на Алтае проходят по делу о взятках

В Алтайском крае возбуждены уголовные дела в отношении врача одного из медучреждений и индивидуального предпринимателя из Барнаула.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Бизнес — в сфере оказания ритуальных услуг.

Следствие установило — с 2019 по 2023 год похоронный агент передавала медработнику частями взятку — в сумме не менее 160 тыс. рублей. Деньги переводились на расчетный счет должностного лица.

Взятка — за предоставление сведений об умерших. Чтобы потом заключить с их родственниками договоры об оказании ритуальных услуг, указывает региональный Следственный комитет.

Следователи изъяли документацию. Также допрашиваются свидетели.

Ранее в Барнауле уволили сотрудников полиции за "сливы" похоронщикам-нелегалам. Бывшие сотрудники барнаульской полиции, уволенные за то, что передавали похоронным агентам информацию о смертях, не смогли восстановиться на работе по суду. Их увольнение напрямую связано с громким делом экс-директора муниципальной похоронной службы и его отца, осужденных за незаконное предпринимательство. Однако в суде уволенные утверждали: их причастность к этому делу не доказана.

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