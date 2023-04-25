25 апреля
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Происшествия

Родственники пытаются найти виновных в смерти женщины, которая умерла в полицейской камере на Алтае

Бывшая учительница начальных классов из Республики Алтай умерла в полицейской камере в июле 2022 года. Сестры погибшей уверены, что подписи в протоколах поставил кто-то другой, сообщает Mash Siberia.

Напомним, 53-летняя Светлана жила в коммунальной квартире и опасалась своих соседей-полицейских. 26 июля она позвонила сестре и крикнула в трубку, поле чего связь оборвалась.

Затем родственникам сообщили, что женщина находится в полиции, а утром — что умерла якобы из-за алкогольной кардиомиопатии.

Полицейские заверяли, что доставили Светлану в отделение, потому что она выглядела пьяной. Ей также вызывали врачей, которые подтвердили, что состояние задержанной не критичное, и она может остаться в камере.

В протоколах упоминался запах алкоголя, неопрятность и невнятная речь.

Полиция. Письмо.
Полиция. Письмо.
ГУ МВД России по Алтайскому краю

Впоследствии осматривавший ее медик сообщал, что женщина была не в состоянии сама заполнить согласие на медицинское вмешательство.

Однако экспертиза не обнаружила следов алкоголя в крови, зато на теле нашли синяки. В МВД сообщили, что погибшая получила их до ареста, хотя ранее там утверждали, что телесных повреждений у женщины не было.

Дома родственники женщины видели следы — предположительно крови.

Сестры погибшей уверены, что подписи в протоколах за нее поставил кто-то другой. Отчеты писали трое полицейских. В бланках разная подпись — якобы Светланы, но непохожая.

Ранее полицейский случайно выстрелил из табельного оружия в своего напарника в Сибири. Коллега скончался.

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