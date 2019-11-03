Роспотребнадзор проверит воду на угрозу заражения вблизи подтопленного кладбища в Алтайском крае

Эксперты исследуют пробы на угрозу заражения. Если опасность подтвердится, то будет возможно экстренное перезахоронение.
Сейчас администрация Рубцовского района и Бобковского сельсовета ищут родственников усопших, чьи останки покоятся на подтопленном кладбище, поскольку для перезахоронения требуется их согласие. Пока что поиски безуспешны.
Напомним, что информация о заброшенном деревенском кладбище, которое затопила река Алей, появилась в соцсетях 28 октября. Очевидцы сделали фотографии, где были видны обнажившиеся человеческие кости.