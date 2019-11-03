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Происшествия

Роспотребнадзор проверит воду на угрозу заражения вблизи подтопленного кладбища в Алтайском крае

В Рубцовском районе сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы почвы и воды на месте подтопленного рекой Алей старого заброшенного кладбища, сообщает rubtsovsk.info.

В Рубцовском районе из могил "вымыло" кости.
В Рубцовском районе из могил "вымыло" кости.
"Инцидент Рубцовск"

Эксперты исследуют пробы на угрозу заражения. Если опасность подтвердится, то будет возможно экстренное перезахоронение.

Сейчас администрация Рубцовского района и Бобковского сельсовета ищут родственников усопших, чьи останки покоятся на подтопленном кладбище, поскольку для перезахоронения требуется их согласие. Пока что поиски безуспешны.

Напомним, что информация о заброшенном деревенском кладбище, которое затопила река Алей, появилась в соцсетях 28 октября. Очевидцы сделали фотографии, где были видны обнажившиеся человеческие кости.

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