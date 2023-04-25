Роспотребнадзор разберется с грызунами в многоквартирном доме в Барнауле

На данный момент управление проверяет сообщения СМИ о наличии грызунов по указанному адресу.
Если информацию подтвердят, обслуживающей дом УК выдадут предписание о проведении незамедлительной дератизации — комплексных мер по уничтожению мышей.
Напомним, 24 апреля жители дома по пр. Ленина, 73 пожаловались на большое количество грызунов в подъезде.
Мышей также неоднократно замечали в подвале и свободно бегающими по дворовой территории.
Собственники квартир обращались в управляющую компанию, но там просьбы разобраться с проблемой проигнорировали.
Ранее родителей шокировали тараканы в раздевалке детского сада в Барнауле.