Роспотребнадзор разберется с грызунами в многоквартирном доме в Барнауле

Специалисты из Роспотребнадзора Алтайского края взяли на контроль ситуацию с мышами в подъезде дома по пр. Ленина, 73.

На данный момент управление проверяет сообщения СМИ о наличии грызунов по указанному адресу.

Если информацию подтвердят, обслуживающей дом УК выдадут предписание о проведении незамедлительной дератизации — комплексных мер по уничтожению мышей.

Напомним, 24 апреля жители дома по пр. Ленина, 73 пожаловались на большое количество грызунов в подъезде.

Мышей также неоднократно замечали в подвале и свободно бегающими по дворовой территории.

Собственники квартир обращались в управляющую компанию, но там просьбы разобраться с проблемой проигнорировали.

Ранее родителей шокировали тараканы в раздевалке детского сада в Барнауле.