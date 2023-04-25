25 апреля
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Происшествия

Роспотребнадзор разберется с грызунами в многоквартирном доме в Барнауле

Специалисты из Роспотребнадзора Алтайского края взяли на контроль ситуацию с мышами в подъезде дома по пр. Ленина, 73.

Мышь.
Мышь.
unsplash.com

На данный момент управление проверяет сообщения СМИ о наличии грызунов по указанному адресу.

Если информацию подтвердят, обслуживающей дом УК выдадут предписание о проведении незамедлительной дератизации — комплексных мер по уничтожению мышей.

Напомним, 24 апреля жители дома по пр. Ленина, 73 пожаловались на большое количество грызунов в подъезде.

Мышей также неоднократно замечали в подвале и свободно бегающими по дворовой территории.

Собственники квартир обращались в управляющую компанию, но там просьбы разобраться с проблемой проигнорировали.

Ранее родителей шокировали тараканы в раздевалке детского сада в Барнауле.

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