Россияне на Сейшелах оставили малыша в машине на солнцепеке и ушли в спортзал. Ребенок не выжил

40-летний Сергей и 30-летняя Виктория вместе с полуторагодовалым малышом приехали на Сейшельские острова в январе 2023 года.
Семья планировала провести отпуск на острове Маэ две недели. В один из дней родители ушли в спортзал и оставили в машине мальчика.
На улице было более 30 градусов. Родителей это немного смутило и они включили ребенку кондиционер.
Когда спустя полтора часа пара вернулась из зала, малыш уже умер.
По данным экспертизы, мальчик погиб от отеков головного мозга и легких, вызванных гипертермией. Правоохранители признали смерть насильственной.
Мужчина получил 2,5 года лишения свободы. Женщина все еще находится на острове — следствие согласилось не заключать ее под стражу.