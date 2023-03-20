20 марта
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Происшествия

Россияне на Сейшелах оставили малыша в машине на солнцепеке и ушли в спортзал. Ребенок не выжил

Россиянина приговорили к 2,5 годам тюрьмы за то, что он оставил ребенка в машине, когда снаружи жара была выше 30 градусов.

Море, природа, океан.
Море, природа, океан.
unsplash.com

40-летний Сергей и 30-летняя Виктория вместе с полуторагодовалым малышом приехали на Сейшельские острова в январе 2023 года.

Семья планировала провести отпуск на острове Маэ две недели. В один из дней родители ушли в спортзал и оставили в машине мальчика.

На улице было более 30 градусов. Родителей это немного смутило и они включили ребенку кондиционер.

Когда спустя полтора часа пара вернулась из зала, малыш уже умер.

По данным экспертизы, мальчик погиб от отеков головного мозга и легких, вызванных гипертермией. Правоохранители признали смерть насильственной.

Мужчина получил 2,5 года лишения свободы. Женщина все еще находится на острове — следствие согласилось не заключать ее под стражу.

Ранее годовалый малыш умер в новосибирской больнице.

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