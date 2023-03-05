Жители Волчихи, где погиб ребенок, устроили митинг из-за нерешенных проблем с медициной

Последней каплей стала гибель семилетнего мальчика, которому диагностировали не ту болезнь.
Прокурорская проверка подтвердила нарушения. В больнице и фельдшерских пунктах плохие санитарные условия, не хватает оборудования и медиков, а ЦРБ нужен ремонт.
Единственное, что поменяла смерть ребенка — уволилась главврач.
Ни местное руководство, ни краевой минздрав проблемы не решили. Поэтому около 340 человек вышли на митинг. Они сами очищали площадь и сцену — из администрации никто не помогал в подготовке.
«Сколько можно терпеть отсутствие элементарно положенных нам по закону вещей. Когда с меня дерут налоги, у меня не спрашивают, есть ли у меня деньги. А когда я иду в больницу мне говорят: „У нас нет врачей“», — возмущаются выступающие.
Ранее главврач Волчихинской ЦРБ, в которой погиб 7-летний ребенок, уволилась из больницы.