Жители Волчихи, где погиб ребенок, устроили митинг из-за нерешенных проблем с медициной

Претензии к работе врачей жители с. Волчиха оставляют уже не первый год. На митинг сельчане вышли 5 марта, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Последней каплей стала гибель семилетнего мальчика, которому диагностировали не ту болезнь.

Прокурорская проверка подтвердила нарушения. В больнице и фельдшерских пунктах плохие санитарные условия, не хватает оборудования и медиков, а ЦРБ нужен ремонт.

Единственное, что поменяла смерть ребенка — уволилась главврач.

Митинг в Волчихе. t. me/incident22 Митинг в Волчихе. t. me/incident22

Ни местное руководство, ни краевой минздрав проблемы не решили. Поэтому около 340 человек вышли на митинг. Они сами очищали площадь и сцену — из администрации никто не помогал в подготовке.

«Сколько можно терпеть отсутствие элементарно положенных нам по закону вещей. Когда с меня дерут налоги, у меня не спрашивают, есть ли у меня деньги. А когда я иду в больницу мне говорят: „У нас нет врачей“», — возмущаются выступающие.

Ранее главврач Волчихинской ЦРБ, в которой погиб 7-летний ребенок, уволилась из больницы.