Россияне вернулись с новогодних каникул не в квартиру, а туалет

Семья из Екатеринбурга уехала отдыхать в Сочи на новогодние праздники, а пока хозяев не было дома, в доме прорвало канализацию, пишет Е1 .

В начале новогодних каникул квартиру затопило фекалиями и мочой.

«Когда вернулись, то зашли не в квартиру, а в туалет в прямом смысле слова», — рассказала хозяйка.

По ее словам, за время отсутствия едкий запах пропитал квартиру, жидкость из канализации скопилась в уборной и в коридоре под ламинатом, часть стен испачкана, пишет Газета.Ru. Женщина планирует судиться с управляющей компанией.

Ранее российские коммунальщики соорудили арт-объект из канализационных засоров. Также не выбрасывать еду в унитаз на новогодние праздники попросили россиян.