Россияне вернулись с новогодних каникул не в квартиру, а туалет

В начале новогодних каникул квартиру затопило фекалиями и мочой.
«Когда вернулись, то зашли не в квартиру, а в туалет в прямом смысле слова», — рассказала хозяйка.
По ее словам, за время отсутствия едкий запах пропитал квартиру, жидкость из канализации скопилась в уборной и в коридоре под ламинатом, часть стен испачкана, пишет Газета.Ru. Женщина планирует судиться с управляющей компанией.
Ранее российские коммунальщики соорудили арт-объект из канализационных засоров. Также не выбрасывать еду в унитаз на новогодние праздники попросили россиян.