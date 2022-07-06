6 июля
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Происшествия

Россиянин ограбил секс-шоп в центре города

Житель Тюмени в состоянии наркотического опьянения попытался ограбить магазин интим-товаров, пишет URA.RU со ссылкой на областной главк МВД.

Грабители
Грабители
СС0

Мужчина набрал товара почти на 40 тысяч рублей и хотел с ним сбежать.

«В дежурную часть полиции обратилась продавец-консультант магазина интимных товаров в Тюмени. Девушка сообщила, что неизвестный мужчина попросил упаковать ему различные товары на 38 тыс. рублей. Когда консультант сложила все в пакет, злоумышленник схватил его и выбежал на улицу», — рассказали в полиции.

Сбежать с добычей из секс-шопа грабителю не удалось — его спугнул погнавшийся за ним охранник. Тюменец выкинул пакет и скрылся.

Ранее в Новокузнецке грабителя магазина для взрослых выгнали с помощью резиновой секс-игрушки.

Между тем россияне начали скупать презервативы.

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