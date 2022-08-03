Россиянин пырнул таксиста ножом из-за условий поездки

Житель Екатеринбурга ночью напал на водителя такси и нанес ему ножевое ранение, сообщает E1.RU .

Между 25-летним пассажиром и 33-летним таксистом произошел конфликт из-за условий поездки, и мужчина ударил водителя ножом в живот.

Пострадавшему потребовалась срочная медицинская помощь.

Правоохранители задержали нападавшего, пишет Газета.Ru.

Во время допроса тот сразу во всем признался. В отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ведется расследование.

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