Россиянин пырнул таксиста ножом из-за условий поездки

Между 25-летним пассажиром и 33-летним таксистом произошел конфликт из-за условий поездки, и мужчина ударил водителя ножом в живот.
Пострадавшему потребовалась срочная медицинская помощь.
Правоохранители задержали нападавшего, пишет Газета.Ru.
Во время допроса тот сразу во всем признался. В отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Ведется расследование.
Ранее таксист избил пассажирку и выгнал с младенцем из машины. А в Барнауле неизвестные напали на таксиста и перерезали ему горло