Россиянин распилил водонапорную башню и сдал ее в металлолом

Уголовное дело возбуждено в Брянской области по факту кражи водонапорной башни в деревне Издежичи.

Трехметровая башня весом в две тонны раньше использовалась для обслуживания деревенской фермы, но после закрытия сельхозобъекта долго не эксплуатировалась, оставаясь на балансе местной администрации, сообщает «Интерфакс».

«Полицейские вышли на 29-летнего ранее не судимого местного жителя. Мужчина признался, что давно присматривался к бесхозной, по его мнению, конструкции. Он распилил башню и на грузовике довез до пункта приема металлолома», — говорится в сообщении областного главка МВД.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.