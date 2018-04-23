На металлолом сдали барокамеру, в которой тренировался Гагарин

Подозреваемые в краже барокамеры, в которой тренировались советские космонавты, признались, что сдали ее на металлолом, сообщает РИА Новости.
Ранее Хорошевский суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в похищении барокамеры из Мемориального музея космонавтики.
По подозрению в хищении раритета задержали двоих злоумышленников. Они с помощью крана-манипулятора погрузили экспонат на грузовик и вывезли его с территории автостоянки, где тот хранился. Затем сдали похищенное имущество в пункт приема металла, где он был частично утилизирован.
Некоторые СМИ сообщили, что в барокамере могли тренироваться первые космонавты, в том числе Юрий Гагарин, пишет bfm.ru.
12 апреля 1961 года первый орбитальный полет совершил советский космонавт Юрий Гагарин.
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