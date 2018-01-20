В Вифлееме открыли памятник Юрию Гагарину

Бронзовый бюст, изображающий Гагарина в гермошлеме, стал 44-м из установленных космонавту памятников по всему миру. Их ставит международный благотворительный фонд "Диалог культур — единый мир". За последние шесть лет памятники Гагарину появились в Европе, Азии и Америке.

По мнению палестинской стороны, этот жест способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Палестиной. В настоящее время идут переговоры о возведении такого же памятник в Израиле.