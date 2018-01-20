В Вифлееме открыли памятник Юрию Гагарину

В палестинском городе Вифлееме торжественно открыли памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Как сообщают "Известия", он находится в нескольких десятках метров от входа в храм Рождества с его пещерой, где, как верят христиане, появился на свет младенец Иисус.
Бронзовый бюст, изображающий Гагарина в гермошлеме, стал 44-м из установленных космонавту памятников по всему миру. Их ставит международный благотворительный фонд "Диалог культур — единый мир". За последние шесть лет памятники Гагарину появились в Европе, Азии и Америке.
По мнению палестинской стороны, этот жест способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Палестиной. В настоящее время идут переговоры о возведении такого же памятник в Израиле.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.