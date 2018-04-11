Сколько платят, как холодно и долго ли лететь: 10 важных вопросов ко Дню космонавтики

4 Чему равна первая космическая скорость?

Это минимальная скорость, с которой объект сможет двигаться по круговой орбите вокруг Земли. Она равна 7,9 км в секунду. Первой космической недостаточно для того, чтобы преодолеть притяжение Земли. Для этого есть вторая космическая скорость: объект станет спутником Солнца, а его орбита в тяготении нашей планеты будет параболической. На третьей космической скорости объект способен преодолеть притяжение солнца.