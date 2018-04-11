Сколько платят, как холодно и долго ли лететь: 10 важных вопросов ко Дню космонавтики

12 апреля первый орбитальный полет совершил советский космонавт Юрий Гагарин. Под знаменитое "Поехали!" человек впервые смог настолько приблизиться к звездам. В День космонавтики altapress.ru подготовил подборку популярных вопросов о космосе: зачем человечеству его осваивать, сколько получают космонавты и какую скорость нужно набрать, чтобы долететь до земной орбиты.
Космическое пространство — это вся Вселенная, которая находится вне границ атмосфер небесных тел. Считать это пространство пустым неправильно: в нем есть межзвездное вещество с очень низкой плотностью, электромагнитное излучение, космические лучи.
Четких границ конца Земли и начала космоса нет: по мере удаления от поверхности атмосфера постепенно разряжается. NASA границей с космосом считает отметку в 122 км.
Время полета зависит от расстояния, которое нужно пройти ракете, и ускорения, с которым она двигается. Быстрее, чем за пять минут, попасть в космос нельзя: ускорение не должно превышать 9,8 м/сек. кв. Космонавты и многие приборы не выдержат больших перегрузок. Среднее время полета ракеты лежит в пределах 8-12 минут, сообщает портал Интересные факты, мифы, заблуждения.
Это минимальная скорость, с которой объект сможет двигаться по круговой орбите вокруг Земли. Она равна 7,9 км в секунду. Первой космической недостаточно для того, чтобы преодолеть притяжение Земли. Для этого есть вторая космическая скорость: объект станет спутником Солнца, а его орбита в тяготении нашей планеты будет параболической. На третьей космической скорости объект способен преодолеть притяжение солнца.
Температура электромагнитного излучения, которым наполнен космос, составляет 2,725 по Кельвину, -454,8° по Фаренгейту и -270,425° по Цельсию. Космический холод смертелен для человека. Но кроме холода, на все тела в космосе действует и жара. Например, на "солнечной" стороне космического корабля жарко, а на теневой — холодно.
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Чтобы развивать технологии на Земле. Сотовая связь, спутниковое телевидение, навигаторы, — все эти достижения цивилизации появились благодаря освоению космоса.
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Чтобы в будущем найти новые источники полезных ископаемых и энергии на других планетах.
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Чтобы когда-нибудь перенести экологически вредные производства с Земли.
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Чтобы в случае опасности для человечества иметь возможность покинуть планету. Стивен Хокинг считал, что жизнь на нашей планете находится в постоянно растущей опасности: "Я думаю, что у человеческой расы нет будущего, если она не выйдет в космос", — цитирует его Лента.ру.
В настоящее время на борту МКС находятся шесть космонавтов: Антон Шкаплеров (Россия), Скотт Тингл (США), Норишиге Канаи (Япония), Олег Артемьев (Россия), Ричард Арнольд (США) и Эндрю Фойстел (США), сообщает Музей космонавтики.
С 1961 года в космических полетах погибло 18 человек: 13 американских астронавтов (в том числе две женщины), первый израильский астронавт и 4 советских космонавта, пишет ТАСС. Катастрофы происходили либо при запуске космических кораблей, либо при их возвращении.
В России у космонавтов есть два вида зарплаты: земная и космическая. В 2016 — 2017 годах работа на борту МКС в течение полугода оценивалась от 130 до 150 тыс. долларов, а за "земную" работу космонавты получали 80-100 тыс. рублей в месяц (не учитывая премии и надбавки). Такие данные приводит портал "Техкульт".
Ученые пока знают лишь о "пригодных для жизни" планетах. Существует специальная характеристика — индекс подобия Земле: он показывает, насколько условия планеты сходны с земными. Однако вопрос о наличии жизни на других планетах остается открытым до сих пор.
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