Обломки китайской космической станции с орбиты упадут на Европу

Сходить с орбиты "Тяньгун-1" начнет в период между 29 марта и 4 апреля, следует из расчетов экспертов. Хотя ученые предполагают, что станция при входе в плотные слои атмосферы развалится и большая часть ее обломков сгорит, некоторые из них — массой до 100 кг — все же долетят до поверхности планеты. "Вероятнее всего, они рухнут в океан, — указала The Hill, — но ученые, тем не менее, предупредили Испанию, Португалию, Францию и Грецию, что некоторые обломки могут упасть в пределах их границ".

Как подчеркивают эксперты Аэрокосмической корпорации, вероятность того, что кто-либо из людей пострадает, чрезвычайно мала.

Станция "Тяньгун-1" массой 8,5 тонны, длиной 12 метров и диаметром 3,3 метра была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии "Шэньчжоу". Но затем полет космической лаборатории стал проходить в непилотируемом режиме. Контроль над станцией, возможно, утрачен в связи с тем, что двигатели, предназначенные для коррекции орбиты, израсходовали все топливо, пишет bfm.ru.

Аэрокосмическая корпорация с 1960 года оказывает поддержку космическим программам США, в том числе в интересах Пентагона, занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками на средства федерального правительства.