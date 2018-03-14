По Галактике "гуляют" сигналы от мертвых инопланетян

Цивилизации рождаются и погибают с постоянной скоростью, однако радиосигналы, отправленные ими, продолжают распространяться по Млечному Пути во все стороны. И большая часть Галактики оказывается заполненной посланиями от мертвых инопланетян.

Человечество отправляет сигналы в космос около 80 лет, поэтому радиоволны с Земли покрыли менее 0,001 процента площади галактики.

Специалисты рассчитали, что диаметр Млечного Пути составляет 100 тысяч световых лет, при этом Солнечная система располагается на расстоянии примерно 26 тысяч световых лет от центра галактики. Но большинство развитых цивилизаций, способных отправлять радиосигналы, не существуют дольше 100 тысяч лет, поэтому шансы получить послание инопланетян, вещающих в настоящее время, очень малы, заключили астрономы, пишет "Росбалт".