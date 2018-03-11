Появилось видео перехвата американским истребителем НЛО, несущегося над морем

Летчики истребителя F/A-18 Hornet лишь с третьей попытки смогли захватить летящий с огромной скоростью овальный объект. Как сообщается, запись была сделана на высоте 7,5 тысячи метров еще в 2015 году у восточного побережья Соединенных Штатов.

Как явствует из расшифровки записи, до этого пилоты не встречали подобные объекты и удивлены увиденным.