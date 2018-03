Появилось видео перехвата американским истребителем НЛО, несущегося над морем

Несущийся на большой скорости над морской поверхностью неопознанный летающий объект удалось захватить в прицел пилотам самолета ВВС США, пишет РИА "Новости". Кадры с перехватом НЛО опубликовала аналитическая компания To the Stars Academy of Arts and Science

Летчики истребителя F/A-18 Hornet лишь с третьей попытки смогли захватить летящий с огромной скоростью овальный объект. Как сообщается, запись была сделана на высоте 7,5 тысячи метров еще в 2015 году у восточного побережья Соединенных Штатов. Как явствует из расшифровки записи, до этого пилоты не встречали подобные объекты и удивлены увиденным.