Появилось видео перехвата американским истребителем НЛО, несущегося над морем

Несущийся на большой скорости над морской поверхностью неопознанный летающий объект удалось захватить в прицел пилотам самолета ВВС США, пишет РИА "Новости". Кадры с перехватом НЛО опубликовала аналитическая компания To the Stars Academy of Arts and Science
Летчики истребителя F/A-18 Hornet лишь с третьей попытки смогли захватить летящий с огромной скоростью овальный объект. Как сообщается, запись была сделана на высоте 7,5 тысячи метров еще в 2015 году у восточного побережья Соединенных Штатов.
Как явствует из расшифровки записи, до этого пилоты не встречали подобные объекты и удивлены увиденным.
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