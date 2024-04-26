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Происшествия

Третий полюс Земли загрязняется радиоактивным изотопом

Группа ученых установила — индийские предприятия по переработке отработанного ядерного топлива загрязняют Южно-Тибетское нагорье радиоактивным изотопом йод-129.

Исследователи обнаружили — содержание изотопа гораздо выше уровней в городах Китая, указывает Газета.Ru.

Ученые признались — не ожидали, что эти заводы окажут такое влияние на Тибетское нагорье. Это создает радиационные риски.

О нагорье

Тибетское нагорье называют «третьим полюсом Земли» и «крышей мира». Представляет собой отдаленный, изолированный и почти нетронутый человеком регион.

Ранее во льдах Тибета обнаружили 29 неизвестных человечеству вирусов. Им более 15 тыс. лет.

Ледник формировался несколько тысячелетий послойно и вобрал в себя воздух и частицы, которые в нем находились. Ученые разбирали эти слои и на основе их изучали, как менялся климат, какими были вирусы, бактерии и воздух.

Выяснилось, что во льду находятся генетические коды 33 возбудителей. Ученым удалось идентифицировать четыре вируса, а остальные не были известны науке. Примерно половина оказалась все еще живой.

Ученые предположили, что найденные вирусы могут поражать клетки в экстремально холодных условиях. Исследователи создали особый метод обеззараживания возбудителей, чтобы изучить их генетические цепочки. Они также решили, что такие вирусы можно найти на Марсе и Луне.

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