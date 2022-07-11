Россиянин расстреливал отдыхающих на пляжах у озер

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по людям на озерах во Всеволожском районе Ленобласти, сообщил региональный главк МВД.

Им оказался 27-летний житель Купчина. В район озер он приезжал погостить к брату. У задержанного изъяли пневматическую винтовку.

Злоумышленник утверждает, что хотел бороться с наркоманами и решил, что те собираются в районе озер.



Первое сообщение о стрельбе поступило 3 июля. На берегу озера Гупиярви было обнаружено тело мужчины, погибшего от ранения из пневматического оружия, пишет bfm.ru. Через несколько дней на пляже озера Лемболовское был ранен еще один человек, его госпитализировали.

Ранее россиянин стрелял по коллекторам, а после залег на кладбище.