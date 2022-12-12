12 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Россиянин умер на улице от мороза, не дождавшись скорой помощи

В Белорецке (Республика Башкортостан) 60-летний мужчина скончался на улице в 25-градусный мороз, не дождавшись скорую медицинскую помощь, сообщает UTV Telegram-канале.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Россиянину резко стало плохо, и он попросил прохожих вызвать ему «скорую». Очевидцы слцчившегося рассказали, что медики ехали к пациенту больше 45 минут.

На момент вызова все кареты скорой помощи были заняты, сообщили в местном минздраве. По данным ведомства, «скорая» прибыла на место спустя 26 минут после звонка, однако к тому моменту мужчина был уже мертв, указывает Газета.Ru.

Прокуратура проводит проверку.

Ранее пенсионерка умерла от переохлаждения.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость