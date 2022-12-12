Россиянин умер на улице от мороза, не дождавшись скорой помощи

Россиянину резко стало плохо, и он попросил прохожих вызвать ему «скорую». Очевидцы слцчившегося рассказали, что медики ехали к пациенту больше 45 минут.
На момент вызова все кареты скорой помощи были заняты, сообщили в местном минздраве. По данным ведомства, «скорая» прибыла на место спустя 26 минут после звонка, однако к тому моменту мужчина был уже мертв, указывает Газета.Ru.
Прокуратура проводит проверку.
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