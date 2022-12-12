Россиянин умер на улице от мороза, не дождавшись скорой помощи

В Белорецке (Республика Башкортостан) 60-летний мужчина скончался на улице в 25-градусный мороз, не дождавшись скорую медицинскую помощь, сообщает UTV Telegram-канале .

Россиянину резко стало плохо, и он попросил прохожих вызвать ему «скорую». Очевидцы слцчившегося рассказали, что медики ехали к пациенту больше 45 минут.

На момент вызова все кареты скорой помощи были заняты, сообщили в местном минздраве. По данным ведомства, «скорая» прибыла на место спустя 26 минут после звонка, однако к тому моменту мужчина был уже мертв, указывает Газета.Ru.

Прокуратура проводит проверку.

Ранее пенсионерка умерла от переохлаждения.