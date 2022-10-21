Россиянин выпал с балкона четвертого этажа и сбежал от врачей

Пьяный житель Перми выпал с балкона четвертого этажа и сбежал из больницы, сообщает URA.Ru .

В клинику мужчину доставила скорая помощь. Он был в гостях у знакомой, они выпивали спиртные напитки. В какой-то момент между парой возникла ссора.

Мужчина решил скрыться от подруги. Он перелез через ограждение балкона, но сорвался и упал.

Очевидцы вызвали скорую помощь, указывает Газета.Ru. Сначала мужчина встал и даже пошел, но потом из-за боли упал и дождался врачей.

Мужчину госпитализировали, но ему каким-то образом удалось сбежать из больницы.

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