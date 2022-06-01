В Барнауле женщина вытолкнула из окна мужчину после спора о «провальном импортозамещении»

Инцидент произошел 30 мая в микрорайоне Новосиликатный на улице Весенней.

На месте гибели 40-летнего мужчины обнаружили двух пьяных женщин 50-ти и 37-ми лет, которые не смогли объяснить произошедшее.

«Сутки спустя при повторном опросе от протрезвевших мадемуазелей выяснились интересные подробности. В тот вечер мужчина устроил вечеринку с соседками по коммуналке. И все было замечательно, пока попойка не перешла в этиловую дискуссию относительно провала политики импортозамещения», — говорится в сообщении.

Именно в этот момент между мужчиной и ранее судимой женщиной постарше возникли противоречия.

После спора барнаулец уселся на подоконник, чтобы подышать воздухом. Соседка накинулась с кулаками на оппонента, в результате чего мужчина выпал из окна.

Женщину отправили в СИЗО по обвинению в совершении убийства, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Красноярском крае невеста зарезала мужа во время свадьбы.