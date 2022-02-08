Россиянин замуровал шумного соседа в собственной квартире

В Ноябрьскe Ямало-Ненецкого автономного округа местные жители в социальных сетях сообщили, что мужчина замуровал слишком шумного соседа в его же квартире, пишет РИА Новости .

Злоумышленник якобы замуровал дверь монтажной пеной. Причиной конфликта стало то, что молодой сосед включал днем музыку на полную громкость, а на замечания и уговоры не реагировал.

При этом и другие соседи жаловались в полицию, но там им ответили, что шуметь нельзя только после 22:00.

В итоге один из отчаявшихся жителей дома замуровал любителя громкой музыки, пишет Газета.Ru.

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

В марте 2020 года в Караганде «замуровали» жильцов подъезда дома, где был обнаружен очаг ковида.