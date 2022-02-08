Россиянин замуровал шумного соседа в собственной квартире

Злоумышленник якобы замуровал дверь монтажной пеной. Причиной конфликта стало то, что молодой сосед включал днем музыку на полную громкость, а на замечания и уговоры не реагировал.
При этом и другие соседи жаловались в полицию, но там им ответили, что шуметь нельзя только после 22:00.
В итоге один из отчаявшихся жителей дома замуровал любителя громкой музыки, пишет Газета.Ru.
В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.
В марте 2020 года в Караганде «замуровали» жильцов подъезда дома, где был обнаружен очаг ковида.