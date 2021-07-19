Россиянин заскучал на карантине и пытался отрезать себе руку, перепугав соседей

Житель Москвы порезал себе руку ножом, потому что «устал сидеть дома в полном одиночестве» и хотел внимания к себе. Внимание он получил, пишет Lenta.ru cо ссылкой на Telegram-каналы.

Как пишет издание, 33-летний москвич находился дома на карантине. Когда он начал резать себе руку ножом, соседи услышали крики и вызвали полицию.

Мужчина открыл дверь полицейским и заявил, что устал сидеть дома в полном одиночестве, что хочет внимания к себе и общения с окружающими, поэтому решил отрезать себе руку. Правоохранители хотели вызвать скорую и отправить мужчину в больницу, однако от поездки к врачам он отказался.

В сети тем временем иронизируют над необычным происшествием. «Странно, что соседи знают, как звучит отпиливание руки», «Интересный дом, и соседи отзывчивые» — пишут пользователи Telegram.

Ранее в московском кинотеатре зритель схватился за нож после того, как сотрудник попросил его надеть маску.