Россиянин застрелил двоих знакомых и утопил в проруби свидетельницу

В Магадане мужчина застрелил двоих знакомых, а после избавился от свидетельницы ЧП, сообщает Telegram-канал 112.

Он употреблял наркотики вместе с двумя приятелями в своей квартире. Между мужчинами завязался конфликт. Владелец жилья взял карабин и застрелил гостей.

Через несколько дней он вспомнил, что в момент двойного убийства в квартире находилась его знакомая. Тогда он решил избавиться и от нее. Вместе с товарищем мужчина вывез девушку в бухту и утопил в проруби, указывает Газета.Ru.

Туда же сбросил тела застреленных приятелей.

По факту тройного убийство проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Ранее житель Алтая расстрелял и сжег в лесу бизнес-партнеров. Через неделю он явился с повинной, сообщил о совершенном им преступлении и выдал орудие убийства.