8 июля
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Происшествия

Россиянина нашли мертвым в отеле на Бали

Правоохранители рассматривают версию о самоубийстве мужчины, сообщает РБК.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Туриста нашли мертвым на полу в номере гостиницы на острове Бали. Полицейские предполагают, что он мог совершить самоубийство. Они нашли в комнате следы наркотиков.

Тело 31-мужчины нашел хозяин отеля. Сначала владелец гостиницы подумал, что гость спит, но позже обнаружил, что россиянин не подает признаков жизни.

Постоялица гостиницы рассказала, что общалась с умершим мужчиной незадолго до его смерти. Оказалось, что он жил в гостинице около года и регулярно оплачивал счета.

Ранее скончалась жительница Новосибирска, впавшая в кому на Бали.

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