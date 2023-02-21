21 февраля
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Здоровье

С Бали в Новосибирск эвакуируют медсестру, которая впала в кому

Медики эвакуируют в Новосибирск медсестру, которая впала в кому на Бали, сообщает НГС.

Пляж, Бали. Отпуск.
Пляж, Бали. Отпуск.
CC0

В новосибирский аэропорт Толмачево самолет должен прилететь 22 февраля.

Состояние женщины — стабильное. У нее на острове произошел инсульт.

Ранее региональные власти обратились в посольство РФ в Индонезии с просьбой о содействии в организации медицинской эвакуации в рамках своих полномочий.

Ранее автомобиль с российскими туристами рухнул в овраг на Бали. Выяснилось, что на дороге с уклоном у машины отказали тормоза. В результате аварии у водителя остались только царапины, один из туристов получил рану головы, а туристка — травму ноги.

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