Россиянина осудили за «икону» Летающего Макаронного Монстра в соцсети

В деле было около десяти картинок, связанных с религиозной тематикой, в частности «икона» Летающего Макаронного Монстра. На изображении монстр держит в руках книгу, на которой надпись: «In the beginning was the word and the word was „Arrrgh!“».

Также в деле была фотография Владимира Путина и Патриарха Кирилла в комнате с кучей денег и изображение персонажа мультфильмов «My Little Pony», на теле которого нарисован перевернутый крест.

Суд оштрафовал мужчину на 30 тыс. рублей, но он не согласен и готовит апелляцию.

