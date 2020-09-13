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Происшествия

Россиянина осудили за «икону» Летающего Макаронного Монстра в соцсети

Житель Сургута получил штраф, после того как суд признал контент на его странице «ВКонтакте» оскверняющим религиозную символику, пишет «МБХ медиа».

Макароны. Паста.
Макароны. Паста.
CC0

В деле было около десяти картинок, связанных с религиозной тематикой, в частности «икона» Летающего Макаронного Монстра. На изображении монстр держит в руках книгу, на которой надпись: «In the beginning was the word and the word was „Arrrgh!“».

Также в деле была фотография Владимира Путина и Патриарха Кирилла в комнате с кучей денег и изображение персонажа мультфильмов «My Little Pony», на теле которого нарисован перевернутый крест.

Суд оштрафовал мужчину на 30 тыс. рублей, но он не согласен и готовит апелляцию.

Ранее altapress.ru рассказывал о религии Летающего Макаронного Монстра и ее сторонниках в Барнауле.

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