21 декабря
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Происшествия

Россиянка более десяти лет делила коммуналку с мертвым соседом

В Москве женщина более десяти лет делила с мертвым соседом коммунальную квартиру, пишет «МК».

Рука. Мужчина. Мужская рука.
Рука. Мужчина. Мужская рука.
СС0

Как сообщает издание, 63-летняя владелица одной из комнат обратилась в полицию и рассказала об обнаружении покойника.

Установлено, что умерший сосед — 1954 года рождения. Он жил в комнате площадью 15 кв. м.

Предварительно, он умер больше десяти лет назад от сердечной недостаточности. По словам женщины, она не видела его 15 лет.

Неприятный запах в квартире ее не смущал. Она переехала с семьей в новую квартиру в 1992 году, но комнату в коммуналке оставила за собой.

Жительница утверждает, что мужчина часто выпивал и приводил сомнительные компании. Он исчез в 2007-м.

Соседка заявляла в полицию о его пропаже, но результатов не было.

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