Россиянка погибла при крушении яхты в Италии

В в числе погибших оказалась 50-летняя уроженка России Анна Божкова, жена итальянского шкипера, сообщает VareseNews.

На борту судна находились 25 человек, включая группу туристов, указывает Газета.Ru. Большинство доплыли до берега сами, без помощи. Но в числе погибших оказались 53-летний гражданин Израиля, работавший на спецслужбы, и два сотрудника итальянских секретных служб, мужчина и женщина.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП.

Ранее села на мель и затонула роскошная суперъяхта "007". Судно село на мель около острова Китнос (Греция) из-за сбоя системы навигации. Потом яхта начала крениться на левый борт и утонула.

В ходе спасательной операции с судна удалось вызволить пять человек. Пострадавших нет. Разве что - владелец "007", имя которого не сообщается.

Стиль судна - по мотивам кинокартины о британском суперагенте Джеймсе Бонде. Потому она так и называется.

Также яхта российского бизнесмена затонула у берегов Италии. ЧП произошло из-за плохих погодных условий, которые привели к наклону яхты на правый борт и последующему затоплению.