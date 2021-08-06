Россиянка с двухлетним ребенком на руках упала с балкона

В Екатеринбурге женщина двухлетним ребенком на руках упала с балкона на глазах у полицейского, пытавшегося ей помешать, сообщает E1.ru.

И женщина, и ребенок остались живы. Находятся в больнице.

Но теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы за покушение на убийство малолетнего.

Незадолго до ЧП женщина сама звонила в полицию, прося о помощи. Однако, когда сотрудник прибыл на место, она уже закрылась на балконе, будучи в неадекватном психическом состоянии.

Полицейский вызвал скорую психиатрическую бригаду, после чего разбил стекло и попытался помешать женщине, но не успел, пишет polit.ru.

В свердловском региональном управлении Следственного комитета России, в свою очередь, добавили, что в отношении подозреваемой обязательно будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, дабы установить ее вменяемость.

Ранее в Бийске 33-летняя мать выбросила свою трехмесячную дочку из окна и упала следом за ней. Ранее сообщалось, что причиной такого поступка могло стать расставание с мужем.

Обе остались живы, получили травмы и находятся в больнице. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.