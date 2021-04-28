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Происшествия

Российская медсестра задушила своего парализованного мужа

В Белгороде 59-летняя медсестра задушила своего парализованного мужа, за которым она ухаживала в течение 20 лет, сообщается на сайте СКР по региону.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Пара состояла в браке с 1980-х годов.

Вскоре мужчина перенес инсульт, после чего у него парализовало левую половину тела. Жена в течение 20 лет ухаживала за супругом.

Версия

По версии следствия, из-за того, что ее муж не мог самостоятельно выполнять примитивные действия в повседневной жизни по уходу за собой, в частности передвигаться и самостоятельно принимать пищу, а также из-за его раздражительного поведения, в связи с имевшимся заболеванием, обвиняемая задушила супруга, когда он лежал на диване.

Статья

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), пишет Lenta.ru.

Следствие завершено, дело будет направлено для рассмотрения в суд.

Ранее сообщалось, что в Москве уволили главврача больницы, где пьяные медсестры избивали бабушку и обещали «вырвать ногу».

Также в центре скандала оказались новосибирские медсестры, которые били маленьких пациентов клинической туберкулезной детской больницы.

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