Российская медсестра задушила своего парализованного мужа

Пара состояла в браке с 1980-х годов.
Вскоре мужчина перенес инсульт, после чего у него парализовало левую половину тела. Жена в течение 20 лет ухаживала за супругом.
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По версии следствия, из-за того, что ее муж не мог самостоятельно выполнять примитивные действия в повседневной жизни по уходу за собой, в частности передвигаться и самостоятельно принимать пищу, а также из-за его раздражительного поведения, в связи с имевшимся заболеванием, обвиняемая задушила супруга, когда он лежал на диване.
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По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), пишет Lenta.ru.
Следствие завершено, дело будет направлено для рассмотрения в суд.
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