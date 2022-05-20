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Происшествия

Российская учительница заставила школьника извиняться на коленях

В одной из школ Санкт-Петербурга учительница потребовала школьника извиниться, встав на колено. Об этом сообщили в прокуратуре Красногвардейского района.

Российская учительница заставила школьника извиняться на коленях.
Российская учительница заставила школьника извиняться на коленях.
https://t.me/krgv_live/5204

Отмечается, что педагог из школы № 233 осознала «грубое нарушение этики» и уволилась. Администрация учебного заведения и отдел образования района провели с ней разбор ситуации.

«Учитель биологии во время учебного процесса, в ходе которого ученик позволил себе грубое высказывание в адрес преподавателя, потребовала от выпускника 11 класса публично извиниться, встав на колено», — объясняют в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что деятельности школы будет дана оценка. Правоохранительный орган проверит, соблюдаются ли требования «законодательства об образовании и основных гарантиях прав несовершеннолетних».

Телеканал «360», в свою очередь, побеседовал с учительницей. Она заявила, что не чувствует вины и назвала свои действия «воспитательным моментом».

«Это не унижение. Это такой воспитательный момент. Если ему родители не сказали, что женщин нельзя унижать. Человека нельзя, а женщину нельзя тем более. И учителя тем более нельзя унижать в квадрате», — сказала педагог.

Ранее школьник кинулся душить одноклассника из-за обидных слов.

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