29 января -20°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Российские хирурги пришили пациенту руку к животу

В Сургуте хирурги провели пациенту аутопластику и пришли руку к животу, пишет ugra-tv.ru.

Больница, операция.
Больница, операция.
CC0

35-летний мужчина получил серьезные ожоги левой кисти, когда пытался вытащить друга из горящей машины. Кожа на конечности не восстановилась полностью. Местами были видны кости.

Доктора решили провести пациенту аутопластику, то есть использовать его собственные ткани. На поврежденные участки кисти пересадили донорский лоскут с передней стенки брюшной полости.

Для того чтобы не произошло отторжение, мужчине придется провести 3−4 недели с пришитой к животу рукой, пока формируется новое кровообращение.

Затем хирурги будут восстанавливать анатомическую форму пальцев.

Ранее барнаульские врачи спасли девочку с выпавшими внутренними органами.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость