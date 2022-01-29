Российские хирурги пришили пациенту руку к животу

В Сургуте хирурги провели пациенту аутопластику и пришли руку к животу, пишет ugra-tv.ru .

35-летний мужчина получил серьезные ожоги левой кисти, когда пытался вытащить друга из горящей машины. Кожа на конечности не восстановилась полностью. Местами были видны кости.

Доктора решили провести пациенту аутопластику, то есть использовать его собственные ткани. На поврежденные участки кисти пересадили донорский лоскут с передней стенки брюшной полости.

Для того чтобы не произошло отторжение, мужчине придется провести 3−4 недели с пришитой к животу рукой, пока формируется новое кровообращение.

Затем хирурги будут восстанавливать анатомическую форму пальцев.

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