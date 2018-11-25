Российские военные прибыли в обстрелянный хлором сирийский город

Российские военные химики прибыли в сирийский Алеппо, который боевики обстреляли снарядами с газообразным хлором. Огонь вели из минометов в 120 мм. Пострадали более ста человек, в том числе не менее восьми детей. Россия намерена обсудить произошедшее с Турцией, сообщают « Вести ».

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, российские военные работают с пострадавшими, доставленными в больницы. Специалисты также наблюдают за обстановкой в районе применения отравляющих веществ. На ближайшие российские посты перебросили несколько специальных машин радиационной, химической и биологической разведки.

Генерал напомнил, что Россия ранее уличила организацию «Белые каски» в попытках организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ, чтобы потом обвинить Сирию в применении химоружия против собственного населения.

Глава департамента здравоохранения региона Зиад Хадж Таха рассказал, что симптомы у пострадавших одинаковые — все они мучаются от удушья.​ Степень сложности ранений средняя, некоторые нуждаются в интенсивной терапии, пишет РБК.

Россия намерена обсудить данный инцидент с Турцией — страной-гарантом соблюдения режима прекращения боевых действий вооруженной оппозицией в идлибской зоне деэскалации.