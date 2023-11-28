Российский сноубордист с кальяном наперевес затормозил лицом в асфальт

Для страховки правой рукой он держался за мягкую сцепку, закрепленную к движущемуся впереди него автомобилю. В левой руке был кальян, который "спортсмен" потягивал во время экстрим-поездки.
Позади сноубордиста двигался второй автомобиль на "аварийке" — страховал.
В конце концов сноуборд наехал на очищенный от снега асфальт и поездка завершилась. А сноубордист со всего маху упал лицом на проезжую часть.
Сноубордиста-кальянщика оштрафовали.
Ранее в центре Барнаула сноубордист лихо покорил спуск на городском проспекте у "Анастасии".