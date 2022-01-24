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Туризм

Белокуриха вошла в пятерку лучших курортов для сноубордистов

Алтайская Белокуриха вошла в первую пятерку лучших курортов России для сноубординга по версии портала ТурСтат.

Сноуборд. Горнолыжный сезон.
Сноуборд. Горнолыжный сезон.
СС0

Лучшим, по мнению читателей портала, стал «Роза Хутор» в горах Сочи (27% голосов в онлайн-опросе), далее идет Шерегеш в Кемеровской области (15%) и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии (10%). На четвертом месте Белокуриха (8%).

Также туристы отметили «Абзаково» в Башкортостане, «Большой Вудъявр» в Мурманской области, курорты Сорочаны в Московской области и «Бобровый лог» в Красноярске, а также курорты «Горный Воздух» в Южно-Сахалинске и «Гора Белая» в Свердловской области.

Кстати, ранее белокурихинский инвестор заявил о планах построить новый санаторий и пятизвездочный отель.

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