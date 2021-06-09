10 июня
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Происшествия

Российского бизнесмена «взяли» за неуплату налогов на 700 млн рублей

В Новом Уренгое задержали бизнесмена Олега Ситникова, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщает Znak.com.

Деньги. Налоги.
Деньги. Налоги.
Pixabay.com

Источник рассказал изданию, что, по версии следствия, Ситников создал ООО «Магистраль», директором которого он назначил своего юриста. С помощью компании он вывел около 700 млн рублей.

Ранее сотрудники ФСБ и бойцы Росгвардии провели обыски в офисе «Корпорации Роснефтегаз», которая принадлежит Ситникову. Силовики изъяли документы компании. Оперативные мероприятия проводили, чтобы получить информацию о поставках контрафактного топлива и случаев мошенничества при транспортировке топлива железной дорогой.

По версии следствия, углеводороды, поставляемые фирмой Ситникова, не соответствовали стандартам топлива в РФ, пишет polit.ru.

В правоохранительных органах считают, что бизнесмен подделал накладные, чтобы не платить РЖД по тарифу за провоз топлива.

Пока что подозреваемый задержан на 48 часов и находится в городском ИВС.

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