Российского производителя «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ привлекли к ответственности

Арбитражный суд Свердловской области нашел нарушения при производстве аппаратов ИВЛ, из-за которых возникли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Аппараты «Авента-М» выпускал Уральский приборостроительный завод, пишет РИА Новости.

Требование Росздравнадзора — привлечь завод к ответственности — удовлетворено. Какое наказание назначено заводу — не уточняется.

Однако статьей 14.1 (ч. 4) КоАП для юридических лиц предусмотрено до 200 тыс. рублей штраф или приостановление деятельности на срок до 90 суток, пишет bfm.ru.

Пожары

9 мая в одном из корпусов больницы имени Спасокукоцкого в Москве произошел серьезный пожар.

Причиной пожара стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 95-летняя женщина не пережила инцидент, других пациентов успели эвакуировать.

Внутри реанимационной все выгорело, однако при осмотре аппарата ИВЛ пожарные сделали выводы, что пламя началось именно от него. 95-летняя пенсионерка была подключена к этому аппарату.

Аппараты ИВЛ «Авента-М». Скриншот видео upz.ru/

12 мая произошел пожар в отделении реанимации в петербургской больнице Святого великомученика Георгия. Один из аппаратов ИВЛ загорелся, когда в помещении находились 15 пациентов, трое из которых были подключены к ИВЛ. Поскольку в отделении в это время находились медработники, они сразу начали тушить огонь и эвакуировать пациентов.

Усилиями медиков и оперативно прибывших сотрудников МЧС, возгорание на площади 15 кв. метров удалось ликвидировать. Но, несмотря на оперативную реакцию, спасти жизни пяти пациентов не удалось. Впоследствии скончался еще один пациент.

После этого Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М».

Связи нет

Между тем в июле ведомство сообщило — проверка аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» Уральского приборостроительного завода выявила нарушения работы ИВЛ, но не установила прямой связи с возгораниями в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Вместе с тем, при проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности аппаратов ИВЛ „Авента-М“ не установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями», — говорилось в сообщении.

Провокации

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (входит в «Ростех») считает, что после возгорания в больницах Москвы и Петербурга аппаратов ИВЛ «Авента-М» против него и госкорпорации была развернута информационная кампания по дискредитации.