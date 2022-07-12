Рой шершней набросился на двух фермеров и искусал до смерти одного из них

В Хорватии рой шершней набросился на двух мужчин во время работы и убил одного из них, сообщает 24sata.

58-летний мужчина помогал товарищу работать в поле. Когда они перевернули один из тюков соломы, из-под него вырвался рой шершней и атаковал фермеров.

Мужчины бросились бежать и укрылись в доме, однако насекомые успели искусать их. Одному из друзей через некоторое время стало плохо, пишет Lenta.ru.

На место прибыла бригада неотложной помощи, однако спасти пострадавшего не удалось.

Ранее сообщалось, что в бочке британки «гнездился» ядовитый и самый большой шершень в мире.

Шершней еще называют летающими и кусающими торпедами.

Между тем в 2017 году житель Алтайского края нашел у себя на крыше огромное гнездо шершней.